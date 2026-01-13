Можно, если осторожно: в Риге разрешено выходить на лед отдельных водоемов

В Риге со вторника разрешен выход на лед отдельных водоемов, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Разрешено находиться на льду Кенгарагского пруда, водоемов в парке Владимира Кудояра, в Виестурдарзсе и парке Узварас, пруда Мазюмправского поместья, а также озер Бабелитис, Дамбьяпурва, Гайльэзерс и Велнэзерс.