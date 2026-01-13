В среду мороз в Латвии будет ощущаться сильнее из‑за усиливающегося ветра

В среду днем и вечером на западе и в центральной части страны юго-восточный ветер будет усиливаться порывами до 9-14 метров в секунду. Вечером в Курземе с юго-запада начнется метель. Максимальная температура воздуха составит -6...-11 градусов, в Латгале до -13 градусов.