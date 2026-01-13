Пятеро граждан Латвии в Эстонии по замерзшему озеру перешли на территорию России
Пятеро граждан Латвии ранним утром пересекли эстонско‑российскую границу по льду Теплого озера и были задержаны российскими пограничниками, пишет эстонское региональное издание Lõuna-Eesti Postimees.
11 января около 7:20 пограничник Муствеэского кордона Лыунаской префектуры обнаружил, что пять человек пересекли границу Эстонии и России, которая проходит по озеру. Прибывшее на место происшествия российское судно на воздушной подушке доставило нарушителей на российский кордон. Во второй половине того же дня пограничный представитель РФ сообщил, что задержанные являются гражданами Латвийской Республики. После встречи, состоявшейся в понедельник в 12:00, им разрешили вернуться в Эстонию.
Департамент полиции и погранохраны Эстонии напоминает, что перед выходом на пограничный водоем необходимо следить за ледовой обстановкой и погодными условиями, а также четко знать, где проходит государственная граница и в каких районах разрешено находиться. Для предотвращения нарушений и определения своего местоположения рекомендуется, помимо рыболовных снастей и документа, удостоверяющего личность, иметь при себе навигационное устройство и уметь им пользоваться.
Также при себе необходимо иметь заряженный мобильный телефон с сохраненным контактным номером кордона, чтобы при необходимости запросить дополнительную информацию или вызвать помощь.