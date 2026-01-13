Пятеро граждан Латвии в Эстонии по замерзшему озеру перешли на территорию России

Департамент полиции и погранохраны Эстонии напоминает, что перед выходом на пограничный водоем необходимо следить за ледовой обстановкой и погодными условиями, а также четко знать, где проходит государственная граница и в каких районах разрешено находиться. Для предотвращения нарушений и определения своего местоположения рекомендуется, помимо рыболовных снастей и документа, удостоверяющего личность, иметь при себе навигационное устройство и уметь им пользоваться.