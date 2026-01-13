Такой отдых нам не по карману: почему латвийские работодатели требуют пересмотра праздничных дней

В докладе Латвийского института стратегических и экономических решений отмечается, что в Латвии официально установлено 12 праздничных дней, что соответствует среднему показателю по ЕС. Больше всего официальных праздничных дней в Хорватии, Словакии и на Мальте - 14, а меньше всего в Германии и Нидерландах - девять. В случае Латвии нужно учитывать еще одну особенность - перенесенные рабочие дни, когда государственные праздники 18 ноября и 4 мая выпадают на субботу или воскресенье, поэтому предоставляется дополнительный выходной в рабочий день. Однако, например, во Франции, Нидерландах и в большинстве регионов Германии выпадающие на выходные праздники никак не компенсируются.