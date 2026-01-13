Vivi меняет расписание на 15-18 января: пассажиров просят внимательнее проверять график

Часть дизельпоездов в четверг, 15 января, будет ходить по расписанию среды; в пятницу, 16 января, — по расписанию четверга; в субботу, 17 января, — по расписанию пятницы; а в воскресенье, 18 января, отдельные поезда будут курсировать по расписанию субботы, другие — по расписанию воскресенья. При этом поезда в направлениях Лиепая, Лудза и Зилупе будут ходить без изменений.