Самые уверенные в Балтии: пока соседи сомневаются, латвийские компании планируют расти

Пока одни продолжают обсуждать инфляцию и геополитику, латвийский бизнес, как показывают цифры, предпочитает не только обсуждать, но и действовать. Как показал опрос, каждый третий малый и средний предприниматель в Латвии планирует в 2026 году расширять деятельность. И, что особенно показательно, речь идет не просто о «выжить», а о росте — пусть и с оглядкой на реальность.