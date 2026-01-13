Самые уверенные в Балтии: пока соседи сомневаются, латвийские компании планируют расти
Именно латвийский бизнес сегодня выглядит самым оптимистичным среди стран Балтии, согласно опросу банка Luminor. Несмотря на трудности, компании в Латвии чаще, чем соседи, планируют развитие и инвестиции.
Пока одни продолжают обсуждать инфляцию и геополитику, латвийский бизнес, как показывают цифры, предпочитает не только обсуждать, но и действовать. Как показал опрос, каждый третий малый и средний предприниматель в Латвии планирует в 2026 году расширять деятельность. И, что особенно показательно, речь идет не просто о «выжить», а о росте — пусть и с оглядкой на реальность.
Самый популярный рецепт развития выглядит довольно прагматично: увеличить продажи или объемы производства. Этот пункт отметили 48 % опрошенных. Почти столько же — 40 % — намерены выводить на рынок новые продукты или услуги. Иначе говоря, бизнес ясно дает понять: стоять на месте в условиях меняющегося спроса — слишком роскошное удовольствие.
Интересно, что именно латвийские компании сегодня выглядят самыми оптимистичными в Балтии. В Литве аппетиты заметно поумерились: если год назад о развитии говорил каждый третий предприниматель, то сейчас — лишь каждый четвертый (26 %). Эстония, напротив, слегка прибавила в уверенности — 28 % малого и среднего бизнеса там строят планы на рост.
Впрочем, иллюзий никто не питает. В списке главных тревог предпринимателей все без сюрпризов — инфляция, геополитическая ситуация и настроение потребителей, которые все более аккуратно тратят деньги.