Ошибка с медикаментами в Детской больнице: после смерти ребенка начат административный процесс
Инспекция здравоохранения начала административный процесс после смерти восьмилетнего пациента в Детской клинической университетской больнице, где, по предварительным данным, ребёнку могли ошибочно ввести неправильные медикаменты.
Инспекция здравоохранения начала административный процесс в связи со смертью пациента в Детской клинической университетской больнице (BKUS) в ноябре прошлого года, которому ошибочно были введены неправильные медикаменты. Как сообщил представитель инспекции Гинтс Георг Мурашев, проверка по этому случаю продолжается, и у BKUS затребована медицинская документация.
Как сообщалось, в связи со смертью ребенка в BKUS из-за ошибки с медикаментами проводятся расследования и проверки. Министр здравоохранения Хосам Абу Мери ранее сообщил, что создана группа по расследованию, которая проверяет в Детской больнице процессы, связанные с лечением и оборотом медикаментов. По словам Абу Мери, проверки, как организовано хранение и применение лекарств, пройдут и в других больницах.
Латвийское телевидение сообщило, что 26 ноября прошлого года один из пациентов онкологического отделения Детской больницы, возможно, получил неправильные медикаменты и умер. Больница не раскрыла ни обстоятельства произошедшего, ни информацию о том, продолжает ли работу конкретный медик. В больнице проводится внутреннее расследование.
Портал la.lv сообщил, что умер восьмилетний пациент. Имеющаяся у портала информация свидетельствует о том, что, возможно, кто-то из сотрудников больницы перепутал медикаменты и вместо хлорида натрия ввел ему хлорид калия.
Детская больница сообщила о произошедшем Госполиции, которая 5 декабря начала уголовный процесс по ст. 13-й Уголовного закона - преступления против здоровья.