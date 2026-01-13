Ошибка с медикаментами в Детской больнице: после смерти ребенка начат административный процесс

Как сообщалось, в связи со смертью ребенка в BKUS из-за ошибки с медикаментами проводятся расследования и проверки. Министр здравоохранения Хосам Абу Мери ранее сообщил, что создана группа по расследованию, которая проверяет в Детской больнице процессы, связанные с лечением и оборотом медикаментов. По словам Абу Мери, проверки, как организовано хранение и применение лекарств, пройдут и в других больницах.