Места на бесплатные курсы латышского в Риге разобрали за день: группы на первое полугодие уже заполнены
С 12 января жители Риги могли записаться на бесплатные курсы латышского языка. Уже в первый день записи группы на первое полугодие были полностью укомплектованы. Сейчас желающие могут записаться только на оставшиеся свободные места в группах, которые начнут обучение осенью.
Информация о местах проведения курсов и порядке записи доступна на сайте apkaimes.lv в разделе «Integrācija», подразделе «Latviešu valodas kursi», а также по информационному телефону Риги 1201. Записаться на курсы можно только лично, соблюдая порядок регистрации, установленный учебными заведениями. Рижское самоуправление заявки на курсы не принимает. До ноября планируется обеспечить обучение на курсах как минимум для 596 рижан.
Конкурс проектов для обеспечения обучения латышскому языку взрослых жителей Риги самоуправление реализует с 2011 года. За это время, благодаря муниципальному софинансированию, латышский язык на базовом уровне A или среднем уровне B освоили более 16 300 рижан.
Обучение на муниципально софинансируемых бесплатных курсах латышского языка обеспечивают четыре учебных заведения. В этом году финансирование курсов из бюджета самоуправления составит 150 188 евро.