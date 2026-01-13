Места на бесплатные курсы латышского в Риге разобрали за день: группы на первое полугодие уже заполнены

Информация о местах проведения курсов и порядке записи доступна на сайте apkaimes.lv в разделе «Integrācija», подразделе «Latviešu valodas kursi», а также по информационному телефону Риги 1201. Записаться на курсы можно только лично, соблюдая порядок регистрации, установленный учебными заведениями. Рижское самоуправление заявки на курсы не принимает. До ноября планируется обеспечить обучение на курсах как минимум для 596 рижан.