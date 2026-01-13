В Латвии пройдут десятки мероприятий в честь 35‑й годовщины баррикад 1991 года

В пятницу, 16 января, в Сейме пройдет конференция "Январские баррикады 1991 года как проявление народного сопротивления тоталитарному режиму и уроки для современности". В этот же день в 12:00 на Марупском кладбище состоится памятное мероприятие у могилы Роберта Мурниекса, первого погибшего на баррикадах 1991 года, а в 16:00 - памятное мероприятие в его честь у Вецмилгравского моста.