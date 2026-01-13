Мороз без ветра: синоптики предупреждают о скрытой опасности во вторник
Мороз без ветра: синоптики предупреждают о скрытой опасности во вторник

Во вторник сохранится морозная погода, местами выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

Существенных осадков не ожидается, температура воздуха составит -5…-10 градусов. Из-за слабого ветра и безветренной погоды в городах в воздухе может накапливаться загрязнение, создаваемое отоплением и транспортом.

В Риге существенных осадков не ожидается, температура воздуха составит около -7 градусов.

