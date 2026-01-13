Когда в Риге начнут ремонтировать детские сады? Ответ депутата удручает
Многих живущих в Риге родителей интересует, когда начнется ремонт детских садов, ведь многие здания не обновлялись десятилетиями. Ответ депутата на этот вопрос не обнадеживает.
«Когда начнется реновация детских садов в Риге?» — спросил один из зрителей канала TV24, рассказывая, что водит своего ребенка в детский сад, который не ремонтировался последние 20–30 лет.
«В Риге около 100 школ, 150 учреждений дошкольного образования, а вместе со спортивными объектами это примерно 500 зданий. Понятно, что такой объем зданий невозможно поднять сразу», — ответил на TV24 депутат Рижской думы, председатель Комитета по городскому имуществу и председатель Спортивной комиссии Дайнис Лоцис.
Лоцис также подчеркнул, что без сотрудничества с государством и получения займов город не может реализовывать серьезные проекты по реновации. По его словам, средства самоуправления позволяют проводить лишь мелкие текущие ремонты, однако они не решают системных проблем зданий, многие из которых находятся в плохом состоянии.
Депутат отметил, что в ближайшие 10–15 лет в Риге может быть закрыта часть детских садов из примерно 150 существующих сейчас. Причина — демографический спад: число детей в городе и в стране в целом сокращается. Если несколько лет назад в детские сады были очереди, то сейчас их практически нет, за исключением отдельных районов, прежде всего центра города.
По словам Лоциса, закрытые здания детских садов придется приспосабливать под другие функции. При этом в районах с высоким спросом, таких как центр Риги и отдельные кварталы с активным притоком жителей, планируется развитие инфраструктуры. В частности, в квартале Скансте между двумя зданиями предусмотрено строительство нового детского сада — современной отдельной постройки.