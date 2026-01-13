Когда в Риге начнут ремонтировать детские сады? Ответ депутата удручает

Депутат отметил, что в ближайшие 10–15 лет в Риге может быть закрыта часть детских садов из примерно 150 существующих сейчас. Причина — демографический спад: число детей в городе и в стране в целом сокращается. Если несколько лет назад в детские сады были очереди, то сейчас их практически нет, за исключением отдельных районов, прежде всего центра города.