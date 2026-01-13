Аналитики выступили с тревожным прогнозом по конфликту НАТО и России в 2026 году

"Боевые действия в Украине, вероятно, будут продолжаться и в 2026 году: эпизодическая дипломатия при посредничестве Дональда Трампа не приведет к немедленному прорыву ни для одной из сторон. Россия будет наступать, стремясь увеличить свои территориальные приобретения внутри Украины, и продолжит удары по гражданским центрам; Украина будет наносить более мощные и более глубокие удары по территории России. При этом базовая ситуация менее стабильна, чем в 2025 году. По мере того как война вступает в четвертый год, позиции Украины ухудшаются, а давление со стороны Соединенных Штатов усиливается. Растут и крайние риски с обеих сторон: либо ослабленная Украина будет вынуждена капитулировать, либо более отчаянная Украина пойдет на более рискованные шаги, что вызовет дальнейшую эскалацию со стороны России против Киева и его сторонников", - говорится в прогнозе.