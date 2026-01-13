Аналитики выступили с тревожным прогнозом по конфликту НАТО и России в 2026 году
2026 год может стать переломным сразу по нескольким направлениям — от внутреннего кризиса власти в США до опасной эскалации между НАТО и Россией. Аналитики Eurasia Group предупреждают: мир входит в фазу повышенных рисков, где даже союзники Вашингтона оказываются под ударом.
Если в США начнётся серьёзная политическая турбулентность, сильнее других её может почувствовать Канада — просто потому, что эта страна слишком завязана на соседа экономикой, обороной и общей границей. Об этом говорится в новом докладе консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group «Top Risks For 2026». Авторы утверждают: ни одна страна не будет «столь глубоко затронута» возможными потрясениями в Вашингтоне, как Канада. В качестве одного из сценариев Eurasia Group описывает вероятность «политической революции» в США — и связывает её с попытками президента Дональда Трампа укрепить власть, «захватить механизм управления государством и использовать его против своих врагов».
Уязвимость Канады, отмечают аналитики, многослойная. Во‑первых, торговля: любые резкие развороты американской политики мгновенно бьют по цепочкам поставок и инвестициям. Во‑вторых, безопасность: оборонные решения США напрямую отражаются на североамериканской архитектуре сдерживания. В‑третьих, география: длинная граница превращает любое обострение в практическую проблему, а не в абстрактную внешнюю новость.
Ничего хорошего в своем докладе Eurasia Group не сулит и нашему региону. По мнению аналитиков, НАТО вступит в 2026 году в еще более опасную конфронтацию с РФ.
"Боевые действия в Украине, вероятно, будут продолжаться и в 2026 году: эпизодическая дипломатия при посредничестве Дональда Трампа не приведет к немедленному прорыву ни для одной из сторон. Россия будет наступать, стремясь увеличить свои территориальные приобретения внутри Украины, и продолжит удары по гражданским центрам; Украина будет наносить более мощные и более глубокие удары по территории России. При этом базовая ситуация менее стабильна, чем в 2025 году. По мере того как война вступает в четвертый год, позиции Украины ухудшаются, а давление со стороны Соединенных Штатов усиливается. Растут и крайние риски с обеих сторон: либо ослабленная Украина будет вынуждена капитулировать, либо более отчаянная Украина пойдет на более рискованные шаги, что вызовет дальнейшую эскалацию со стороны России против Киева и его сторонников", - говорится в прогнозе.
"Однако независимо от того, как будут развиваться события на поле боя, наибольшая опасность в этом году кроется в другом. Россия усилит серые зонные операции против НАТО — от саботажа инфраструктуры до провокаций в воздушном пространстве и вмешательства в выборы. А НАТО после многих лет сдерживания ударов впервые начнет отвечать. Такое сочетание повышает вероятность более частых и более опасных столкновений в самом центре Европы", - указывают эксперты.