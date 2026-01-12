ВИДЕО: драматический инцидент в Эстонии - самый высокий в Балтии замерзший водопад обрушился на туристов

Водопад Валасте (эст. Valaste juga) расположен в деревне Валасте волости Тойла в уезде Ида-Вирумаа. Его высота составляет 30,5 метра, что делает его самым высоким водопадом в странах Балтии. Интересно, что водопад был создан искусственно — для отвода избыточной воды с сельскохозяйственных земель. Сегодня это популярный туристический объект, у которого оборудована смотровая площадка.