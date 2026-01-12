ВИДЕО: драматический инцидент в Эстонии - самый высокий в Балтии замерзший водопад обрушился на туристов
На водопаде Валасте в Эстонии от замерзшего каскада внезапно откололась огромная глыба льда. Обрушение произошло за секунды и вызвало панику среди пришедших полюбоваться замезшим водопадом туристов.
Инцидент произошел 10 января в Эстонии, в уезде Ида-Вирумаа. От полностью замерзшего водопада Валасте внезапно отделилась массивная глыба льда, которая с шумом рухнула вниз, вызвав панику среди находившихся поблизости туристов.
По словам очевидцев, все произошло буквально за несколько секунд. Люди не успели среагировать, однако некоторым посетителям удалось запечатлеть момент незадолго до обрушения. Несмотря на серьезную опасность, к счастью, никто из людей не пострадал.
Водопад Валасте (эст. Valaste juga) расположен в деревне Валасте волости Тойла в уезде Ида-Вирумаа. Его высота составляет 30,5 метра, что делает его самым высоким водопадом в странах Балтии. Интересно, что водопад был создан искусственно — для отвода избыточной воды с сельскохозяйственных земель. Сегодня это популярный туристический объект, у которого оборудована смотровая площадка.