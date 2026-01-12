Ночью местами похолодает до -25 градусов

В ближайшие сутки местами пройдет небольшой снег, больше осадков выпадет ночью в Латгале. Также местами выглянет солнце. Ночью и днем ожидается слабый ветер или его отсутствие, поэтому местами, в основном в городах, будет скапливаться загрязнение от отопления и транспорта.