Минземледелия напомнило о своей особой роли в деле восстановления независимости Латвии

«...Для меня, как тогдашнего министра сельского хозяйства, было важно призвать жителей сельской местности привлечь технику для возведения баррикад, чтобы танки оккупационной власти не могли наехать на людей, готовившихся охранять важнейшие государственные объекты, и чтобы бронетехника оккупантов не могла свободно проникнуть в нашу столицу, как это произошло накануне в Вильнюсе. Баррикады 1991 года стали значимым моментом воли и самовыражения латышского народа, когда люди были полны решимости отстоять свою землю и свободу», - рассказал Дайнис Гегерс, министр сельского хозяйства в 1991 году.