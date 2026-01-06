Минземледелия напомнило о своей особой роли в деле восстановления независимости Латвии
Тяжелую сельскохозяйственную технику для январских баррикад 1991 года в Ригу доставляли жители сельских районов, а координацию обеспечивало Министерство сельского хозяйства. Об этом напоминает Министерство земледелия ЛР.
В январе 2026 года в Латвии отмечается 35-я годовщина январских баррикад 1991 года, сыгравших неоценимую роль в восстановлении латвийской государственности. В январе 1991 года сотни жителей сельской местности направились в Ригу, чтобы самоотверженно участвовать в охране стратегически важных объектов. Значительную часть тяжелой техники для баррикад в Ригу доставили жители латвийской глубинки, а формирование и строительство баррикад с использованием сельскохозяйственной, лесной и мелиорационной техники координировалось из тогдашнего Министерства сельского хозяйства Латвии по адресу Републикас лаукумс, 2, Рига (ныне Министерство земледелия).
«...Для меня, как тогдашнего министра сельского хозяйства, было важно призвать жителей сельской местности привлечь технику для возведения баррикад, чтобы танки оккупационной власти не могли наехать на людей, готовившихся охранять важнейшие государственные объекты, и чтобы бронетехника оккупантов не могла свободно проникнуть в нашу столицу, как это произошло накануне в Вильнюсе. Баррикады 1991 года стали значимым моментом воли и самовыражения латышского народа, когда люди были полны решимости отстоять свою землю и свободу», - рассказал Дайнис Гегерс, министр сельского хозяйства в 1991 году.
Чтобы вспомнить события январских баррикад 1991 года, Министерство земледелия с 12 по 22 января организует для общества Латвии ряд памятных мероприятий.