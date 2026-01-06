После операции в Венесуэле Госдеп США по-русски и по-арабски призвал "не играть в игры с Трампом"

Посты были опубликованы в официальных русскоязычном, персоязычном и арабоязычном аккаунтах Госдепартамента на фоне масштабной операции США в Венесуэле. Формулировки сообщений были предельно лаконичными: в них утверждалось, что президент Трамп действует решительно, и тем, кто этого не осознавал, «теперь это известно».