После операции в Венесуэле Госдеп США по-русски и по-арабски призвал "не играть в игры с Трампом"
Государственный департамент США опубликовал в соцсетях резкое послание, адресованное россиянам и иранцам, призвав не испытывать терпение Дональда Трампа и подчеркнув его готовность к решительным действиям.
Государственный департамент США разместил в соцсети X публикации с обращением к аудитории в России и Иране, в которых предостерег от попыток «играть в игры» с президентом Дональдом Трампом. В сообщениях американское внешнеполитическое ведомство охарактеризовало главу Белого дома как «человека дела».
Посты были опубликованы в официальных русскоязычном, персоязычном и арабоязычном аккаунтах Госдепартамента на фоне масштабной операции США в Венесуэле. Формулировки сообщений были предельно лаконичными: в них утверждалось, что президент Трамп действует решительно, и тем, кто этого не осознавал, «теперь это известно».
Президент Трамп — человек дела.— США по-русски (@USApoRusski) January 5, 2026
Не знали? — Теперь знаете. pic.twitter.com/t5QvngATg2
Публикации сопровождались выразительным черно-белым изображением Дональда Трампа. На фотографии президент США сидит за столом с сосредоточенным выражением лица, рядом с ним стоит государственный секретарь Марко Рубио со скрещенными на груди руками. Поверх изображения размещена надпись крупным красным шрифтом: «Не играйте в игры с президентом Трампом».
Одинаковый визуальный и текстовый посыл, размещенный сразу на нескольких языках, был воспринят как целенаправленный политический сигнал, адресованный конкретным странам. Использование официальных аккаунтов Госдепартамента подчеркивает, что публикация отражает позицию американского внешнеполитического ведомства, а не частное мнение.