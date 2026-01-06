В Латвии
Сегодня 09:05
Вечером Латвию начнет пересекать обширная зона осадков
Во вторник во многих регионах Латвии ожидается снег, местами сквозь облака будет выглядывать солнце, прогнозируют синоптики.
Вечером с юга центральную и восточную части страны начнет пересекать обширная зона осадков. Температура воздуха днем на севере Видземе немного повысится, в остальных регионах Латвии - в основном понизится. В середине дня термометры покажут -2…-7 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер от слабого до умеренного.
В Риге до вечера существенных осадков не ожидается, температура воздуха опустится до -4…-5 градусов.