Новый год, новые возможности экономить: Lidl снова снижает цены

Уделяя особое внимание тому, чтобы повседневные товары были доступны каждый день по хорошей цене, Lidl снижает цены также на стиральный порошок и смягчитель для белья частной торговой марки. Они известны своим качеством и доступностью, а теперь их можно будет купить по еще более выгодной цене, чтобы помочь домохозяйствам экономично заботиться о чистоте в новом году.