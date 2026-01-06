Новый год, новые возможности экономить: Lidl снова снижает цены
Lidl встречает Новый год непревзойденными ценами на косметику «Cien» и другие повседневные товары частной торговой марки, что позволяет покупателям экономить, а торговой сети - укреплять свои позиции ценового лидера на рынке.
Как показывает опыт, после крупных покупок в конце года с началом нового года все начинают больше следить за своими повседневными расходами. Поэтому, продолжая свою приверженность предлагать лучшие цены, Lidl объявляет о регулярном снижении цен на самые популярные линии частных торговых марок.
Уже с сегодняшнего дня можно приобрести популярную косметику «Cien» по особенно выгодным ценам – это отличный повод пополнить запасы средств для ежедневного ухода за красотой и телом. Стоит добавить, что ряд продуктов «Cien» получили высокую оценку читателей журналов «Ieva» и «Klubs» и в результате были удостоены награды «Косметика года 2025».
Уделяя особое внимание тому, чтобы повседневные товары были доступны каждый день по хорошей цене, Lidl снижает цены также на стиральный порошок и смягчитель для белья частной торговой марки. Они известны своим качеством и доступностью, а теперь их можно будет купить по еще более выгодной цене, чтобы помочь домохозяйствам экономично заботиться о чистоте в новом году.
Приверженность Lidl предложению качественных товаров по самым низким ценам подтверждается и данными независимых исследований. Согласно последнему исследованию рынка «Seenext», проведенному в декабре, Lidl уже три месяца подряд предлагает самую дешевую продуктовую корзину в Латвии и признан самой дешевой сетью магазинов в стране.
Ранее сообщалось, что в конце прошлого года Lidl значительно снизил цену на сливочное масло, за чем последовало снижение цен на апельсиновый сок, ультрапастеризованное молоко, сыр «Gouda» и бананы.