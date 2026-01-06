Местным фермерам тяжело живется: супермаркеты могут ставить им более жесткие условия, чем иностранцам

СК также пришел к выводу, что закупщики свежих фруктов, овощей и ягод используют свою рыночную силу и устанавливают слишком длинные сроки оплаты, перекладывая финансовую нагрузку на поставщиков. При этом, хотя в договорах сроки формально могут соответствовать NTPAL, на практике платежи задерживаются — от нескольких дней до почти 300 дней после поставки. Из-за выявленных задержек СК возбудил несколько дел о возможных нарушениях.