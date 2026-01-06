Местным фермерам тяжело живется: супермаркеты могут ставить им более жесткие условия, чем иностранцам
У сетей крупных супермаркетов в Латвии разное отношение к местным и зарубежным поставщикам — к такому выводу в рамках надзора за рынком свежих фруктов, овощей и ягод, то есть скоропортящихся продуктов, пришел Совет по конкуренции (СК).
Совет по конкуренции (СК) обнаружил, что в договорах с латвийскими поставщиками крупных торговых сетей нередко прописаны более высокие штрафы и жестче требования по страхованию, чем для иностранных партнеров. СК призвал закупщиков пересмотреть условия и обеспечить равный подход ко всем поставщикам, сообщает LSM.lv.
По словам директора департамента надзора и исследований рынков СК Саниты Ульяне, недобросовестная торговая практика ухудшает ситуацию на рынке и бьет по поставщикам, поэтому участникам цепочки поставок следует соблюдать Закон о запрете недобросовестной торговой практики (NTPAL) и договорные сроки расчетов.
СК также пришел к выводу, что закупщики свежих фруктов, овощей и ягод используют свою рыночную силу и устанавливают слишком длинные сроки оплаты, перекладывая финансовую нагрузку на поставщиков. При этом, хотя в договорах сроки формально могут соответствовать NTPAL, на практике платежи задерживаются — от нескольких дней до почти 300 дней после поставки. Из-за выявленных задержек СК возбудил несколько дел о возможных нарушениях.
Отдельно СК отметил, что большинство производителей в Латвии — малые хозяйства, которым часто не хватает складов и холодильных помещений для хранения продукции, а развитие кооперации в отрасли идет медленно. Поэтому СК призвал фермеров активнее объединяться в кооперативы, чтобы укрепить позиции в переговорах с закупщиками и улучшить логистику.
Кроме того, СК предложил профильным ассоциациям регулярно собирать данные о задержках платежей и сообщать о возможных нарушениях, а также создать рабочую группу с участием отраслевых организаций и госучреждений для улучшения координации, сбора данных и поддержки производителей.