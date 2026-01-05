Опознаны тела погибших на горнолыжном курорте в Швейцарии: среди них - много подростков
Около половины погибших в новогоднюю ночь при пожаре в баре на швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана были моложе 18 лет, сообщила полиция в воскресенье вечером после идентификации останков всех 40 погибших.
По предоставленной информации, погибшие были в возрасте от 14 до 39 лет. Sky News сообщает, что среди погибших — 15-летняя гражданка Великобритании Шарлотта Нидэм, 17-летний итальянец Эмануэль Джалепини, 16-летняя итальянка Кьяра Костанцо и 16-летний швейцарец Артур Броддар. Это лишь некоторые из названных подростков.
Merci à ce mec qui a bien réagi à Cran Montana en ouvrant une fenêtre coulissante, on constate que le mouvement de foule et de panique bloque complètement la porte déjà peu large ,les gens se marchaient dessus , c’est une catastrophe horrible, toutes mes pensées au familles et… pic.twitter.com/KLKiR3fRzr— Mairu ⭐️ (@Mairuuraa) January 1, 2026
Среди погибших — 21 гражданин Швейцарии, девять граждан Франции, включая одного человека с двойным гражданством Франции и Швейцарии и одного человека с тремя гражданствами — Франции, Великобритании и Израиля, шесть граждан Италии, включая одного человека с двойным гражданством Италии и Объединенных Арабских Эмиратов, а также по одному гражданину Бельгии, Португалии, Румынии и Турции.
Le départ de feu 🔥 de la tragédie à Cran Montana 🇨🇭les jeunes n'ont pas l'air de prendre la mesure du danger immédiat qui se passe sous leur yeux.... c'est dramatique 🙏🏻🥲#CransMontana #Constellation pic.twitter.com/7NhpMCCGWU— GDams (@Gdams70) January 1, 2026
Ранее сообщалось, что в Кран-Монтане в ночь на четверг во время празднования Нового года произошел пожар в баре Le Constellation, в результате которого погибли 40 человек и пострадали 119 человек.
Следователи в пятницу сообщили, что первоначальная информация указывает на то, что трагический пожар был вызван фейерверочными свечами, воткнутыми в бутылки шампанского, которые в переполненном баре были подняты слишком близко к потолку.
🚨 Acredita-se que este seja o local onde começou o incêndio que já causou a morte de mais de 40 pessoas em Crans, Montana. Pronto começou os detetives, agora vão arrumar um monte de começo. pic.twitter.com/kkqco9BPo3— margoberndpin (@margopinbernard) January 2, 2026
Оба руководителя бара подозреваются в причинении смерти по неосторожности, причинении телесных повреждений по неосторожности и вызове пожара по неосторожности.
Кран-Монтана — международно известный горнолыжный курорт, который посещают многие иностранные туристы.