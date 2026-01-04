В Балтийском море недалеко от Лиепаи поврежден кабель

Точные причины произошедшего пока неизвестны. Повреждение произошло 2 января. «О причинах повреждения мы пока не можем спекулировать. Компания, проводя собственный анализ и цифровые измерения, на данный момент также не исключает ни одну из версий. Могу подтвердить, что повреждение никак не повлияло на пользователей в Латвии», — отметил Зиле.