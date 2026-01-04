В Балтийском море недалеко от Лиепаи поврежден кабель
В Балтийском море недалеко от Лиепаи зафиксировано повреждение оптического кабеля, принадлежащего частной компании, сообщила в X премьер-министр Эвика Силиня.
В Балтийском море недалеко от Лиепаи зафиксировано повреждение оптического кабеля, принадлежащего частной компании. На пользователей связи в Латвии инцидент не повлиял. Я нахожусь на связи с Центром кризисного управления и ответственными службами. Тем временем Государственная полиция начала проверку, продолжается выяснение обстоятельств», — сообщила Эвика Силиня.
Руководитель Центра управления кризисами Арвис Зиле рассказал Латвийскому телевидению, что информация о возможном повреждении оптического кабеля поступила в субботу, 3 января, от Центра управления кризисами Литвы, сообщает LSM.lv.
После связи с владельцем оптического кабеля тот подтвердил, что кабель поврежден. Сейчас частная компания пытается определить точное место повреждения.
Точные причины произошедшего пока неизвестны. Повреждение произошло 2 января. «О причинах повреждения мы пока не можем спекулировать. Компания, проводя собственный анализ и цифровые измерения, на данный момент также не исключает ни одну из версий. Могу подтвердить, что повреждение никак не повлияло на пользователей в Латвии», — отметил Зиле.
Службы продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.