Берлин начинает восстанавливаться после диверсии, которая в мороз оставила без электричества тысячи домов

«Недопустимо, что левые экстремисты снова нападают на нашу электросеть и подвергают угрозе жизни людей», — заявил Вегнер, сославшись на аналогичный инцидент, произошедший в Берлине в сентябре. Тогда десятки тысяч людей остались без электричества после того, как пожар затронул опоры линий электропередачи. И в том случае полиция подозревала умышленный поджог, а в интернете ответственность за пожар взяла на себя некая анонимная анархистская группировка.