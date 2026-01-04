Берлин начинает восстанавливаться после диверсии, которая в мороз оставила без электричества тысячи домов
Тысячам домохозяйств в юго-западной части Берлина в воскресенье было восстановлено электроснабжение, прерванное в субботу из-за умышленного поджога.
Экстренные службы утром 3 января получили сообщение о возгорании на кабельной установке неподалеку от электростанции. Пожарные быстро потушили огонь, однако в юго-западных районах Берлина без электричества остались около 45 500 домохозяйств и 2200 предприятий.
Мэр Берлина Кай Вегнер охарактеризовал этот поджог как политически мотивированное нападение, совершенное левыми экстремистами.
«Недопустимо, что левые экстремисты снова нападают на нашу электросеть и подвергают угрозе жизни людей», — заявил Вегнер, сославшись на аналогичный инцидент, произошедший в Берлине в сентябре. Тогда десятки тысяч людей остались без электричества после того, как пожар затронул опоры линий электропередачи. И в том случае полиция подозревала умышленный поджог, а в интернете ответственность за пожар взяла на себя некая анонимная анархистская группировка.
В субботу отключение электричества затронуло уличное освещение, мобильную связь, светофоры и морозильные камеры в супермаркетах, а также частные домохозяйства. Полиция ведет расследование по факту умышленного поджога. Известно, что служба безопасности получила письмо, в котором некая группировка взяла на себя ответственность за поджог.
«4 января к 3.23 (к 4.23 по латвийскому времени) нам удалось восстановить электроснабжение примерно 7000 домохозяйств и 150 предприятий», — сообщила утром оператор сети Stromnetz Berlin. Компания предупредила, что для многих клиентов восстановить подачу электроэнергии раньше четверга будет невозможно.
Союз предпринимателей Берлина и Бранденбурга (UVB) оценивает ущерб для бизнеса от отключения электроэнергии в миллионы евро. Эта ситуация создает чрезвычайное напряжение для предприятий и указывает на необходимость лучшей защиты чувствительного оборудования, отметило руководство UVB, добавив, что данный случай показывает: «наша инфраструктура недостаточно защищена от нападений и аварий».