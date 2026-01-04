В Латвии
Сегодня 18:10
В ночь на понедельник температура воздуха местами понизится до -10 градусов
В ночь на понедельник температура воздуха местами в Латвии может понизиться до -10 градусов, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ночью ожидается мороз от -3 до -8 градусов, в отдельных местах - до -10 градусов. Погода будет пасмурной, с прояснениями в западных регионах. Местами будет идти снег, на юго-западе Латвии временами - сильный. Снежный покров увеличится на 2-4 сантиметра.
В Риге ночью прогнозируется переменная облачность, без осадков. Будет дуть слабый южный ветер, температура воздуха составит -6...-8 градусов. Днем температура воздуха в Латвии поднимется до -1...-5 градусов. Будет дуть слабый до умеренного южный ветер, который днем сменит направление на восточное.
В Риге в понедельник ожидается пасмурная погода, временами будет идти снег. Ветер - слабый юго-восточный, температура воздуха ожидается от -3 до -6 градусов.