В ночь на понедельник температура воздуха местами понизится до -10 градусов

Ночью ожидается мороз от -3 до -8 градусов, в отдельных местах - до -10 градусов. Погода будет пасмурной, с прояснениями в западных регионах. Местами будет идти снег, на юго-западе Латвии временами - сильный. Снежный покров увеличится на 2-4 сантиметра.