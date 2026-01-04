Борис Резник ушел из жизни 31 декабря 2025 года.
В Латвии
Сегодня 15:41
Названа дата и место прощания с легендарным композитором Борисом Резником
Прощание с легендарным композитором Борисом Резником (1947–2025) состоится в четверг, 8 января, в 14.00 в Большом зале Рижского крематория.
Родные просят не приносить венки и букеты цветов. Композитор и основатель группы Eolika Борис Резник ушел из жизни 31 декабря 2025 года. Резник является автором более чем 100 песен, ставших неотъемлемой частью золотого фонда латвийской эстрадной музыки. Среди созданных им произведений — любимые народом и известные нескольким поколениям хиты «Pasaule, pasaulīt», «Tu smējies sapnī», «Es neesmu Džeina Fonda» и многие другие.
Музыкант был душой и движущей силой группы Eolika, на протяжении десятилетий вдохновляя слушателей своей творческой деятельностью.