Сегодня в возрасте 56 лет после тяжелой болезни скончалась писательница Нора Икстена.
Умерла латвийская писательница Нора Икстена. Ей было 56 лет

В возрасте 56 лет после тяжелой болезни скончалась писательница Нора Икстена.

Самой известной работой Икстены является роман "Молоко матери", опубликованный в 2015 году в серии "Мы. Латвия, XX век", по которому был снят одноименный фильм. В ее творчестве семь романов, а также несколько сборников рассказов, биографий и эссе.

Икстена удостоена различных международных и национальных наград, в том числе премии года в области латвийской литературы и премии за заслуги в сфере культуры. Некоторые ее произведения были экранизированы и поставлены на театральной сцене.

В 1992 году Икстена окончила факультет балтийской филологии Латвийского университета, а с 1994 по 1995 год изучала английский язык и литературу в Колумбийском университете в Миссури.

Ее работы переведены на английский, немецкий, французский, русский, эстонский, литовский, македонский, датский, шведский, грузинский, хинди и итальянский языки.

Писательница активно участвовала в формировании государственной культурной политики.

