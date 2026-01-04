Кажется, зима включилась всерьез.
В Латвии
Сегодня 14:21
Снега станет больше, а ночи холоднее: синоптики предупредили о морозной неделе в Латвии
На следующей неделе по всей Латвии вернутся морозы, а толщина снежного покрова продолжит увеличиваться, прогнозируют синоптики.
В понедельник и вторник погода будет довольно облачной, лишь местами сквозь облака пробьются лучи солнца. Облака во многих районах время от времени будут приносить снег. В эти дни воздух постепенно станет холоднее, температура в основном будет держаться в пределах от -3 до -8 градусов.
С середины недели начнет доминировать влияние антициклона: погода станет более сухой, а солнце будет чаще появляться из-за облаков.
Мороз усилится и сохранится как днем, так и ночью. В отдельных районах столбики термометров приблизятся к отметке -15 градусов.