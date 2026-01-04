Снега станет больше, а ночи холоднее: синоптики предупредили о морозной неделе в Латвии

В понедельник и вторник погода будет довольно облачной, лишь местами сквозь облака пробьются лучи солнца. Облака во многих районах время от времени будут приносить снег. В эти дни воздух постепенно станет холоднее, температура в основном будет держаться в пределах от -3 до -8 градусов.