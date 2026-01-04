Розенвалдс: разногласия сохраняются, но коалиция не распадется - никто не готов отказаться от власти

Политолог считает, что альтернативных вариантов формирования правительства немного. Правительство, сформированное оппозицией, даже с участием СЗК, будет правительством меньшинства, если только в него не войдет партия "Латвия на первом месте" (ЛПМ), что, по мнению Розенвалдса, может создать репутационные риски, а привлечение партии "За стабильность" практически невозможно. Он также подчеркнул, что такому правительству придется действовать на основе уже принятого бюджета.