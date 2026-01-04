Розенвалдс: разногласия сохраняются, но коалиция не распадется - никто не готов отказаться от власти
Правящая коалиция, вероятнее всего, сохранится до выборов в Сейм, считает политолог Юрис Розенвалдс. По его словам, несмотря на разногласия, коалиционные партии заинтересованы оставаться у власти и избегать новых конфликтов.
Нынешняя правящая коалиция, скорее всего, продолжит свою работу до выборов в Сейм, так как находиться вне правительства партиям сейчас не выгодно, сказал агентству LETA политолог Юрис Розенвалдс. По его мнению, внутренние разногласия внутри коалиции, ярко проявившиеся в последние несколько месяцев, не исчезнут, но
все три коалиционные партии - "Новое Единство", "Прогрессивные" и Союз зеленых и фермеров (СЗК), судя по принятию бюджета, поставили своей главной задачей оставаться вместе.
По мнению Розенвалдса, "Новое Единство" играет в этой ситуации роль посредника и будет стараться уменьшать конфликты.
Политолог считает, что альтернативных вариантов формирования правительства немного. Правительство, сформированное оппозицией, даже с участием СЗК, будет правительством меньшинства, если только в него не войдет партия "Латвия на первом месте" (ЛПМ), что, по мнению Розенвалдса, может создать репутационные риски, а привлечение партии "За стабильность" практически невозможно. Он также подчеркнул, что такому правительству придется действовать на основе уже принятого бюджета.
Розенвалдс считает, что наиболее реалистичным сценарием является сохранение нынешнего правительства, избегание резких политических инициатив и вопросов, которые могут привести к новым противостояниям, что позволит сохранить правительство до выборов.
Что касается рейтингов политических партий, то по словам политолога, все политические силы, которые были вовлечены в недавние споры, в том числе по Стамбульской конвенции, пережили падение своих рейтингов.
По мнению Розенвалдса, эти споры способствовали разочарованию избирателей в политике в целом, о чем свидетельствует рост числа людей, которые не знают, за кого голосовать. Он предполагает, что это может удержать партии от слишком резких действий в будущем.
Что касается возможного влияния Стамбульской конвенции на парламентские выборы, то политолог отметил, что латвийских избирателей в целом меньше волнуют вопросы прав человека, чем избирателей в Западной Европе. По его мнению, использованная риторика вызвала у части населения опасения по поводу возможной смены политического курса, как это произошло, например, в Венгрии.