Сравнили стоимость бензина в Риге, Вильнюсе и Таллине. Угадайте, где он дороже всего

Цена автогаза в Риге по сравнению с предыдущей пятницей перед Рождеством выросла на 3,3% и в эту пятницу составила 0,945 евро за литр. В Вильнюсе цена автогаза также увеличилась — на 5,2% — до 0,809 евро за литр. В то же время в Таллине цена автогаза снизилась на 0,1% — до 0,897 евро за литр.