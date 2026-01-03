Сравнили стоимость бензина в Риге, Вильнюсе и Таллине. Угадайте, где он дороже всего
К концу этой недели, в пятницу, самая высокая цена бензина была зафиксирована в Риге, далее следовали Вильнюс и Таллин.
В свою очередь, дизельное топливо дороже всего стоило в Вильнюсе, затем следовала Рига, а самая низкая цена на дизель была в Таллине.
В Риге на автозаправочной станции Circle K на улице Краста цена бензина марки 95 и дизельного топлива в пятницу составляла соответственно 1,534 евро и 1,514 евро за литр.
В Вильнюсе на заправке Circle K на проспекте Саванорю бензин марки 95 стоил 1,464 евро за литр, что на 0,3% больше, чем в предыдущую пятницу, тогда как цена дизельного топлива снизилась на 2,2% и в пятницу составила 1,544 евро за литр.
В Таллине на заправках Circle K в пятницу бензин марки 95 стоил 1,429 евро за литр, что на 3,4% меньше, чем в предыдущую пятницу, а цена дизельного топлива снизилась на 4,7% — до 1,324 евро за литр.
Цена автогаза в Риге по сравнению с предыдущей пятницей перед Рождеством выросла на 3,3% и в эту пятницу составила 0,945 евро за литр. В Вильнюсе цена автогаза также увеличилась — на 5,2% — до 0,809 евро за литр. В то же время в Таллине цена автогаза снизилась на 0,1% — до 0,897 евро за литр.