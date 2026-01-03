Ледообразование на реках Латвии усиливается: ожидается подъем воды
В ближайшие дни на реках Латвии усилится образование льда и движение шуги. Ожидаются колебания уровня воды и дальнейшее повышение в отдельных населенных пунктах, включая Зельки и Екабпилс.
В ближайшие дни на реках Латвии продолжится образование льда и ход шуги, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Сегодня в Латвии наблюдается небольшая оттепель, но местами возможен небольшой мороз, поэтому ледообразование будет не таким интенсивным. Однако в ночь на воскресенье морозы усилятся, что приведет к более интенсивному образованию льда и укреплению ледового покрова.
Во время ледообразования уровень воды на некоторых участках рек будет резко колебаться.
В результате этих процессов лед и шуга из верхнего течения Даугавы будут продолжать поступать в Плавиньское водохранилище, что будет способствовать перемещению, выталкиванию и уплотнению ледяного покрова выше и ниже водохранилища. Это приведет к дальнейшему повышению уровня воды в Зельки, также ожидается повышение уровня воды в Екабпилсе.