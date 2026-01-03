Ледообразование на реках Латвии усиливается: ожидается подъем воды

В ближайшие дни на реках Латвии продолжится образование льда и ход шуги, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Сегодня в Латвии наблюдается небольшая оттепель, но местами возможен небольшой мороз, поэтому ледообразование будет не таким интенсивным. Однако в ночь на воскресенье морозы усилятся, что приведет к более интенсивному образованию льда и укреплению ледового покрова.