"Главное - чтобы не начали сокращать": почему бюрократия в Латвии только растет
Несмотря на многолетние заявления властей о необходимости сокращения бюрократии, на практике ситуация движется в противоположном направлении. Об этом в эфире программы "Ziņu TOP. Gada apskats" на TV24 рассказала руководитель Центра содействия сельскохозяйственным рынкам Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе.
По словам Ингуны Гулбе, за последние годы страна так и не сделала реальных шагов в сторону упрощения административных процессов. Напротив — количество документов, отчетов и формальностей продолжает расти. Она привела личный пример: у нее есть коллега, которая занимается оформлением документов. Каждый раз, когда на государственном уровне звучат заявления о «сокращении бюрократии», реакция у этой коллеги одна и та же: «Главное, чтобы они не начали сокращать». Причина проста — после каждого подобного заявления объем бюрократических требований только увеличивается.
«Мы вообще не продвинулись в сторону сокращения бюрократии, — подчеркнула Гулбе. — Появляются все новые документы, в том числе отчеты о самом процессе “сокращения”».
По оценке эксперта, уже как минимум два года тема сокращения бюрократии активно обсуждается на политическом уровне, однако на практике она лишь усилилась. Вместо упрощения процедур государственная система обрастает новыми уровнями контроля и отчетности.
При этом Гулбе отмечает, что понимает самих чиновников. По ее словам, многие из них действуют из страха — за последние годы было немало случаев, когда ответственность перекладывалась на исполнителей, в том числе на невиновных людей. «На их месте я бы тоже была осторожной», — призналась она.
По ее мнению, реальное сокращение бюрократии возможно только как крупное политическое решение. Пока же каждый отдельный чиновник боится брать на себя ответственность и предпочитает перестраховываться, запрашивая все больше дополнительных разъяснений, справок и подтверждений. Гулбе даже иронично отметила, что иногда создается впечатление, будто чиновники используют искусственный интеллект для генерации дополнительных вопросов и требований. «У меня такое ощущение», — сказала она, подчеркивая, что цифровизация пока не привела к реальному упрощению процессов, а лишь добавила новые слои формальностей.