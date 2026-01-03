"Главное - чтобы не начали сокращать": почему бюрократия в Латвии только растет

По ее мнению, реальное сокращение бюрократии возможно только как крупное политическое решение. Пока же каждый отдельный чиновник боится брать на себя ответственность и предпочитает перестраховываться, запрашивая все больше дополнительных разъяснений, справок и подтверждений. Гулбе даже иронично отметила, что иногда создается впечатление, будто чиновники используют искусственный интеллект для генерации дополнительных вопросов и требований. «У меня такое ощущение», — сказала она, подчеркивая, что цифровизация пока не привела к реальному упрощению процессов, а лишь добавила новые слои формальностей.