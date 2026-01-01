Взрыв и пожар на элитном курорте в Швейцарии - погибли несколько десятков человек
На престижном курорте Кран-Монтана в Швейцарии в новогоднюю ночь произошел взрыв и пожар в баре, унесший жизни как минимум нескольких десятков человек (по некоторым данным - около 40), еще около 100 получили серьезные травмы.
В Швейцарии в ночь на Новый год произошла трагедия на элитном горнолыжном курорте Кран-Монтана. Инцидент произошел около 1:30 ночи по местному времени во время новогодних празднований. В момент взрыва в баре находилось более 100 человек — как туристы, так и местные жители. Заведение было популярным местом встреч в новогоднюю ночь.
❗️🇨🇭 ALERTE INFO • Plusieurs morts après une explosion dans un bar à Crans-Montana, en Suisse. Des personnes ont également été gravement blessées. (médias locaux) pic.twitter.com/PbUtjXZ77e— FOCUS (@FocusFR_) January 1, 2026
По данным полиции кантона Вале, после взрыва здание охватил сильный пожар. К месту происшествия были оперативно направлены пожарные расчеты, полиция, бригады скорой помощи и спасательные вертолеты. Район вокруг бара полностью оцепили, а над курортом временно ввели бесполетную зону для обеспечения работы экстренных служб.
Представитель швейцарской полиции подтвердил, что число погибших и пострадавших уточняется, а расследование продолжается. Причины взрыва пока официально не установлены. По предварительным данным, инцидент мог быть связан с использованием пиротехники или фейерверков во время концерта, однако эта версия не подтверждена. Полиция также подчеркнула, что произошедшее не рассматривается как террористический акт.
Una explosión de origen aún desconocido sacudió un bar en la estación de esquí de Crans-Montana (cantón de Valais, Suiza) en la madrugada del 1 de enero de 2026, dejando varios muertos y numerosos heridos mientras muchas personas celebraban el Año Nuevo. pic.twitter.com/TCo7ZOcsWP— Portal Noticias Valencia (@PORTAL_NTC_VLC) January 1, 2026
Медицинские учреждения франкоязычной части Швейцарии оказались перегружены — туда доставляют пострадавших с тяжелыми ожогами. Для родственников и близких открыта горячая линия, а также создан специальный центр помощи семьям.
Кран-Монтана — один из самых престижных горнолыжных курортов Швейцарии, расположенный в Альпах примерно в двух часах езды от Берна. Курорт известен своими трассами, развитой инфраструктурой, ресторанами и активной вечерней жизнью. Он регулярно принимает международные соревнования и пользуется популярностью у состоятельных туристов и знаменитостей.