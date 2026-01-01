Взрыв и пожар на элитном курорте в Швейцарии - погибли несколько десятков человек
фото: AFP/Scanpix
Взрыв в баре унес жизни десятка людей.
Взрыв и пожар на элитном курорте в Швейцарии - погибли несколько десятков человек

На престижном курорте Кран-Монтана в Швейцарии в новогоднюю ночь произошел взрыв и пожар в баре, унесший жизни как минимум нескольких десятков человек (по некоторым данным - около 40), еще около 100 получили серьезные травмы.

В Швейцарии в ночь на Новый год произошла трагедия на элитном горнолыжном курорте Кран-Монтана. Инцидент произошел около 1:30 ночи по местному времени во время новогодних празднований. В момент взрыва в баре находилось более 100 человек — как туристы, так и местные жители. Заведение было популярным местом встреч в новогоднюю ночь.

По данным полиции кантона Вале, после взрыва здание охватил сильный пожар. К месту происшествия были оперативно направлены пожарные расчеты, полиция, бригады скорой помощи и спасательные вертолеты. Район вокруг бара полностью оцепили, а над курортом временно ввели бесполетную зону для обеспечения работы экстренных служб.

Представитель швейцарской полиции подтвердил, что число погибших и пострадавших уточняется, а расследование продолжается. Причины взрыва пока официально не установлены. По предварительным данным, инцидент мог быть связан с использованием пиротехники или фейерверков во время концерта, однако эта версия не подтверждена. Полиция также подчеркнула, что произошедшее не рассматривается как террористический акт.

Медицинские учреждения франкоязычной части Швейцарии оказались перегружены — туда доставляют пострадавших с тяжелыми ожогами. Для родственников и близких открыта горячая линия, а также создан специальный центр помощи семьям.

Кран-Монтана — один из самых престижных горнолыжных курортов Швейцарии, расположенный в Альпах примерно в двух часах езды от Берна. Курорт известен своими трассами, развитой инфраструктурой, ресторанами и активной вечерней жизнью. Он регулярно принимает международные соревнования и пользуется популярностью у состоятельных туристов и знаменитостей.

