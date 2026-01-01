Взрыв и пожар на элитном курорте в Швейцарии - погибли несколько десятков человек

В Швейцарии в ночь на Новый год произошла трагедия на элитном горнолыжном курорте Кран-Монтана. Инцидент произошел около 1:30 ночи по местному времени во время новогодних празднований. В момент взрыва в баре находилось более 100 человек — как туристы, так и местные жители. Заведение было популярным местом встреч в новогоднюю ночь.