В канун Нового года ожидается морозная и местами солнечная погода

Днем будет дуть северо-западный, северный ветер от слабого до умеренного, в первой половине дня на побережье залива - с порывами до 15 метров в секунду (м/с). На большей части территории страны столбики термометров не поднимутся выше отметки -4...-8 градусов, а в прибрежных районах температура воздуха составит -2...-4 градуса.