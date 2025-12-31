В канун Нового года ожидается морозная и местами солнечная погода
В канун Нового года ожидается морозная и местами солнечная погода

В последний день года в Латвии ожидаются морозы, во многих местах при этом выглянет солнце, а на востоке страны временами возможен снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем будет дуть северо-западный, северный ветер от слабого до умеренного, в первой половине дня на побережье залива - с порывами до 15 метров в секунду (м/с). На большей части территории страны столбики термометров не поднимутся выше отметки -4...-8 градусов, а в прибрежных районах температура воздуха составит -2...-4 градуса.

В Риге днем временами ожидаются прояснения и солнечная погода. Будет дуть северо-западный, северный ветер от слабого до умеренного, в первой половине дня - с порывами до 15-16 м/с. Температура воздуха составит -3...-5 градусов.

