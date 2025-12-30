Пространство без машин: какие улицы Риги могут стать пешеходными совсем скоро?

«Получив несколько положительных отзывов, уже в следующем году планируем разработать и внедрить периодическое перекрытие движения на улице Антонияс, - добавляет председатель Комитета Рижской думы по вопросам сообщения и транспорта Марта Котелло. - Результаты опроса показывают, что поддержка создания пешеходных улиц высока и что протестированные решения имеют потенциал. После временного преобразования улицы Тербатас в пешеходную летом 2020 года, к сожалению, существенных шагов вперед не последовало. Поэтому для меня важно, чтобы в следующем году мы работали именно над созданием маршрута пешеходных улиц и его постепенным внедрением как в центре Риги, так и в микрорайонах. Рига этого заслуживает!»