Мошенники выманили у жителей Латвии почти 237 тысяч евро за неделю

На прошлой неделе люди потеряли больше всего денег из-за инвестиционного мошенничества. "Финансовые эксперты" предлагают инвестировать в криптовалюты или акции, создавая иллюзию высокой доходности и побуждая людей вкладывать все большие суммы денег. Таким и аналогичными способами мошенникам удалось выманить 114 250 евро, и больше всего подобных случаев зарегистрировано в Рижском регионе.