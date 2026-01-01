Клиентам Tele2, которые ездят по ЕС, сообщили об изменении в роуминге
Мультисервисная компания Tele2 сообщает, что с 2026 года латвийские пользователи мобильной связи, путешествуя по странам Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), получили доступ к большему объему мобильных данных.
Так, по стандартному безлимитному тарифному плану Tele2 в роуминге ЕС/ЕЭЗ теперь доступно 47 ГБ вместо прежних 40 ГБ.
«Сегодня практически не осталось тарифных планов без мобильного интернета — он стал неотъемлемой частью повседневной жизни и необходимостью даже во время отпуска или командировок. Поэтому каждый год, в соответствии с условиями Регламента о роуминге, увеличивается объем доступных данных при пребывании в странах ЕС или ЕЭЗ, — говорит исполняющий обязанности коммерческого директора Tele2 Раймондс Яншевскис. — Эти изменения позволяют пользователям чувствовать себя еще увереннее и активнее пользоваться мобильным интернетом, поскольку доступный объем данных увеличился примерно на 20% — в зависимости от выбранного тарифного плана и ежемесячной платы».
Увеличенный объем данных действует не только для частных лиц, но и для бизнес-клиентов.
Кроме того, с 1 января 2026 года Украина включена в зону Roam Like at Home — группу стран, где роуминг предоставляется без дополнительной платы. Это означает, что жители Украины, используя украинские мобильные номера, могут звонить, отправлять SMS и пользоваться мобильным интернетом во всех 27 странах ЕС по той же цене, что и дома.