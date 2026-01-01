Клиентам Tele2, которые ездят по ЕС, сообщили об изменении в роуминге

«Сегодня практически не осталось тарифных планов без мобильного интернета — он стал неотъемлемой частью повседневной жизни и необходимостью даже во время отпуска или командировок. Поэтому каждый год, в соответствии с условиями Регламента о роуминге, увеличивается объем доступных данных при пребывании в странах ЕС или ЕЭЗ, — говорит исполняющий обязанности коммерческого директора Tele2 Раймондс Яншевскис. — Эти изменения позволяют пользователям чувствовать себя еще увереннее и активнее пользоваться мобильным интернетом, поскольку доступный объем данных увеличился примерно на 20% — в зависимости от выбранного тарифного плана и ежемесячной платы».