В субботу в Латвии объявлено оранжевое предупреждение о сильном ветре

Временами небо будет проясняться. Утром местами на востоке, а днем и в других регионах Латвии ожидаются осадки - дождь, мокрый снег, на востоке также снег. Утром будет дуть умеренный западный ветер, который в течение дня перейдет в северо-западный и усилится до 15-18 метров в секунду, на побережье - до 20-23 метров в секунду, а вечером - до 26 метров в секунду. Температура воздуха составит +2...+6 градусов.