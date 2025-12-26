Оранжевое предупреждение: объявлено о сильном ветре в субботу и воскресенье

В первой половине дня в субботу ожидаются небольшие осадки, а к вечеру с поступлением более холодных воздушных масс дождь перейдет в мокрый снег и снег. Температура воздуха ночью составит от -1 до +4 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +3…+7 градусов.