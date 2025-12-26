Воровали подарочные карты и возвращали их в магазины: в США задержаны латвийцы за мошенничество на сумму 14 млн долларов
В американском штате Техас задержаны трое мужчин из Латвии, которым предъявлены обвинения в участии в масштабной и технологически сложной преступной группе, которая, предположительно, похитила около 14 миллионов долларов США путем манипуляций с подарочными картами магазинов.
Техасский центр финансовой криминальной разведки (FCIC) идентифицировал задержанных как Кристиана Петровского, Ромуальда Чубревича и Нурмунда Улевича, сообщает Fox News. Директор FCIC Адам Колби отметил, что все трое мужчин находились в США нелегально и прибыли в страну с конкретной целью — совершать преступные действия.
Следователи установили, что подозреваемые действовали в интенсивном режиме — с мая они посещали примерно по десять магазинов в день, семь дней в неделю. Преступная схема реализовывалась в несколько этапов. Сначала злоумышленники похищали неактивированные подарочные карты с полок супермаркетов. Затем они «почти хирургически» вскрывали упаковку, чтобы получить доступ к данным карты и PIN-кодам, необходимым для перевода средств. Полученные номера вводились в специальное программное обеспечение, которое позволяло отслеживать баланс карты.
После манипуляций карты тщательно упаковывались обратно, чтобы выглядеть новыми и неповрежденными, и возвращались на полки магазинов. Как только покупатель приобретал карту и зачислял на нее деньги, преступники фиксировали это и немедленно переводили средства, прежде чем владелец подарочной карты успевал ею воспользоваться.
В момент задержания у мужчин было обнаружено более 400 модифицированных подарочных карт. Группировка действовала в нескольких городах Техаса, включая Остин, Даллас, Хьюстон и Сан-Антонио, а также в других регионах США.
Мужчинам предъявлены обвинения в мошенническом хранении подарочных карт, что классифицируется как тяжкое преступление первой степени.