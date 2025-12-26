Воровали подарочные карты и возвращали их в магазины: в США задержаны латвийцы за мошенничество на сумму 14 млн долларов

Следователи установили, что подозреваемые действовали в интенсивном режиме — с мая они посещали примерно по десять магазинов в день, семь дней в неделю. Преступная схема реализовывалась в несколько этапов. Сначала злоумышленники похищали неактивированные подарочные карты с полок супермаркетов. Затем они «почти хирургически» вскрывали упаковку, чтобы получить доступ к данным карты и PIN-кодам, необходимым для перевода средств. Полученные номера вводились в специальное программное обеспечение, которое позволяло отслеживать баланс карты.