Ветер, облака и немного солнца: прогноз на пятницу

Ожидается переменная облачность, местами выглянет солнце. Будет преобладать умеренный северный, северо-западный ветер порывами до 15-16 м/с. Температура воздуха составит +3...+7 градусов, на востоке - +1...+3 градуса. Вечером местами в Курземе образуется туман.