Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:05
Ветер, облака и немного солнца: прогноз на пятницу
В пятницу температура воздуха в Латвии составит +1...+7 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ожидается переменная облачность, местами выглянет солнце. Будет преобладать умеренный северный, северо-западный ветер порывами до 15-16 м/с. Температура воздуха составит +3...+7 градусов, на востоке - +1...+3 градуса. Вечером местами в Курземе образуется туман.
В Риге в пятницу будет преобладать переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит +5...+6 градусов.