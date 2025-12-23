Отделение закрыли, пациентов перевели - что случилось в Баусской больнице?
В Баусской больнице временно закрыто отделение терапии и ухода после обнаружения повреждений несущих конструкций перекрытия. Пациентов экстренно перевели, а в учреждении объявлена чрезвычайная ситуация и назначена техническая экспертиза.
В понедельник, 22 декабря, в ходе ежедневной проверки персонал больницы обнаружил локальные повреждения конструкций межэтажного перекрытия в отделении терапии и ухода под подвесным потолком.
При визуальном обследовании на отдельном небольшом участке потолка были зафиксированы признаки повреждений несущих деревянных балок.
В больнице пояснили, что незамедлительно были приняты меры для обеспечения стабильности конструкций и снижения рисков. Однако, учитывая возможное влияние повреждений на безопасность в конкретной зоне, ситуацию превентивно оценили как потенциально аварийную, и были введены более строгие меры безопасности. Выявленные повреждения не связаны с проводимыми в учреждении строительными работами, подчеркивают представители больницы. Проблемная зона находится в другой части здания, за пределами зоны реконструкции, и повреждения не возникли в результате текущих строительных работ.
Согласно первоначальной оценке, выявленные повреждения являются результатом длительного износа и эксплуатации здания.
Больница немедленно приостановила работу отделения терапии и ухода на втором этаже. Девять пациентов выписаны, десять переведены в другие лечебные учреждения. Для обеспечения непрерывности оказания услуг будут применены временные меры.
Больница планирует провести техническую экспертизу здания с участием сертифицированного инженера-строителя для получения официального заключения, а также приступить к неотложным ремонтным работам, согласовав финансирование и последующие действия с держателем капитала - самоуправлением.
В настоящее время больница приостанавливает прием новых пациентов в это отделение до получения заключения сертифицированного инженера-строителя и принятия дальнейших решений.
Работа отделения неотложной медицины и приема пациентов в Баускской больнице продолжается в обычном режиме.
В больнице объявлена чрезвычайная ситуация в соответствии с планом медицины катастроф. Начаты немедленные меры для проведения профессиональной технической оценки. Обследование сертифицированным инженером-строителем запланировано на 29 декабря, после чего будут приняты решения по обеспечению безопасности помещений и необходимых ремонтных работах.
О принятых мерах проинформированы держатель долей капитала, руководство думы, а также отдел управления отраслевыми кризисами Министерства здравоохранения и Государственное бюро по контролю за строительством.