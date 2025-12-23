Создатель компьютерной игры Call of Duty разбился на своем Ferrari - на видео попал момент смертельного ДТП
В американском штате Калифорния, к северу от Лос-Анджелеса, в результате автокатастрофы погиб один из создателей популярной видеоигровой серии Call of Duty Винс Зампелла. О трагедии сообщила компания Electronic Arts. Разработчику было 55 лет.
По данным телеканала NBC, в воскресенье управляемый Зампеллой автомобиль Ferrari при выезде из туннеля врезался в бетонное ограждение. В аварии также погиб пассажир машины. Причины происшествия пока устанавливаются, расследование продолжается.
В социальных сетях также распространилось шокирующее видео с места аварии. На кадрах видно, как красный Ferrari теряет управление сразу после выезда из туннеля, врезается в защитный барьер и загорается. В результате удара пассажира выбросило из салона, он получил смертельные травмы и позже скончался в больнице. Сам Зампелла оказался заблокирован в автомобиле и погиб на месте.
Винс Зампелла был известен как один из авторов Call of Duty. Он начал карьеру в индустрии видеоигр в середине 1990-х годов, мировую известность получил, создав Call of Duty вместе с Джейсоном Вестом. В дальнейшем он основал студию Respawn Entertainment, которая выпустила Titanfall, Apex Legends и серию Star Wars Jedi, а также участвовал в создании других успешных проектов, включая Medal of Honor.
Франшиза Call of Duty считается третьей самой прибыльной в истории видеоигр. По данным индустрии, продано более 500 миллионов копий, и по этому показателю серия уступает только Mario и Tetris. Последняя на данный момент игра серии, Call of Duty: Black Ops 7, вышла в этом году.