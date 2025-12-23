Смертельный наезд на Аугуста Деглава в Риге: полиция выясняет детали
Смертельный наезд на Аугуста Деглава в Риге: полиция выясняет детали

Отдел новостей

LETA

В Риге ранним утром понедельника на улице Аугуста Деглава в ДТП погибла женщина‑пешеход. По данным Государственной полиции, её сбил автомобиль Opel Astra.

В понедельник в Риге в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибла женщина-пешеход, сообщили в Государственной полиции. Около 6:10 на улице Аугуста Деглава водитель автомобиля Opel Astra совершил наезд на женщину, которая в результате ДТП скончалась. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 12 ДТП, в авариях пострадали 14 человек. Различные травмы получили пять пешеходов и один водитель электросамоката.

