Иллюстративное фото.
Аварии и происшествия
Сегодня 12:18
Смертельный наезд на Аугуста Деглава в Риге: полиция выясняет детали
В Риге ранним утром понедельника на улице Аугуста Деглава в ДТП погибла женщина‑пешеход. По данным Государственной полиции, её сбил автомобиль Opel Astra.
В понедельник в Риге в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибла женщина-пешеход, сообщили в Государственной полиции. Около 6:10 на улице Аугуста Деглава водитель автомобиля Opel Astra совершил наезд на женщину, которая в результате ДТП скончалась. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Всего за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 12 ДТП, в авариях пострадали 14 человек. Различные травмы получили пять пешеходов и один водитель электросамоката.