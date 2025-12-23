ВИДЕО: в Яунгулбене украли выставленную у магазина елку. "Наше рождественское настроение смыто в унитаз!"

Как сообщает передача "Degpunktā", местные быстро вычислили компанию - это молодые люди из соседней деревни Стаки. "Посмотрим, признается ли виновный. Покроет ли он сам ущерб, или же дело будет направлено дальше в полицию. Тот виновный, который именно запихивал ёлку в машину, он вчера вечером звонил нашему начальнику и извинялся. Что он был пьян и вообще не помнит, что делал, и даже не знает, где эта ёлка," - сообщает представительница магазина Ирита.