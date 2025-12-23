ВИДЕО: в Яунгулбене украли выставленную у магазина елку. "Наше рождественское настроение смыто в унитаз!"
В Яунгулбене группа молодых людей украла рождественскую ёлку у местного магазина, что вызвало возмущение жителей и обращение к полиции.
Пока большинство жителей охвачено радостью ожидания праздников, неприятный сюрприз поселку Яунгулбене преподнесла группа молодых людей. Камеры наблюдения местного магазина Aibe 21 декабря зафиксировали, как молодые люди под покровом ночи подъехали к ёлке, выставленной во дворе, с большим трудом запихнули её в машину и уехали в неизвестном направлении.
"Наше рождественское настроение смыто в унитаз. Отвратительно. Может, кто-то узнает героев. Вознаграждение гарантировано! Или герои могли бы заявить о себе сами. Будет проинформирована полиция," - сообщают представители Aibe на Facebook. Многие жители поняли их боль и согласны, что молодые люди совершили большую подлость.
"Неужели молодым парням так трудно съездить в лес и срубить ёлку там, где это разрешено, если жалко денег на покупку?! Надеюсь, поймают и накажут общественными работами. Пусть работают, убирают окрестности!" - отмечает Лилита. "Что-то невероятное, как далеко может зайти вседозволенность и неуважение к вложенному другим труду, средствам", - соглашается Винета. А Марис заметил, что сидящий за рулём молодой человек всё снимал на видео и, "учитывая фактор идиотизма, молодые люди сами поделятся содеянным в социальных сетях".
Как сообщает передача "Degpunktā", местные быстро вычислили компанию - это молодые люди из соседней деревни Стаки. "Посмотрим, признается ли виновный. Покроет ли он сам ущерб, или же дело будет направлено дальше в полицию. Тот виновный, который именно запихивал ёлку в машину, он вчера вечером звонил нашему начальнику и извинялся. Что он был пьян и вообще не помнит, что делал, и даже не знает, где эта ёлка," - сообщает представительница магазина Ирита.
Следует добавить, что употребление алкоголя определённо не является смягчающим обстоятельством, и при обращении в полицию деяние будет квалифицировано по статье Уголовного кодекса о краже. Ирита отмечает, что молодые люди испортили праздничное настроение всем жителям волости, однако ничего не потеряно - магазин позаботился о новой рождественской ёлке, которая совсем скоро встанет на место украденной. "У нас сегодня уже другая ёлочка. Будем искать гирлянды, украшать. Праздник состоится!" - говорит Ирита.