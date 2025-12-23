Инспекция труда будет разбираться с жалобой на переработки водителей в Rīgas satiksme
Государственная инспекция труда (VDI) сегодня рассмотрит дело о возможных нарушениях сверхурочной работы в Rīgas satiksme. Поводом стало сообщение осведомителя, утверждающего, что сотни водителей перерабатывают установленный законом максимум.
В июне VDI начала проверку в связи со сверхурочной работой на предприятии Rīgas satiksme. В инспекции подтвердили, что бывший сотрудник Rīgas satiksme в конце прошлого года подал заявление о, по его мнению, незаконных сверхурочных часах у водителей, и по этому поводу VDI было возбуждено дело.
Как сообщала передача TV3 «Nekā personīga», бывший водитель Rīgas satiksme сообщил о нарушениях в сверхурочной работе водителей общественного транспорта. В своем заявлении бывший водитель указал, что водители работают положенное законом количество сверхурочных часов, но компания заставляет их работать больше, утверждая, что из-за нехватки водителей и отсутствия сверхурочных услуг общественный транспорт не может предоставляться в текущем объеме.
Согласно закону, водителям запрещено работать более 56 часов в неделю, и им разрешено работать восемь часов сверхурочно в течение семидневного периода. Водитель сообщил, что более 550 сотрудников работают сверхурочно, и, по имеющимся у него данным, более 100 сотрудников работали сверхурочно за отчетный период.