Инспекция труда будет разбираться с жалобой на переработки водителей в Rīgas satiksme

В июне VDI начала проверку в связи со сверхурочной работой на предприятии Rīgas satiksme. В инспекции подтвердили, что бывший сотрудник Rīgas satiksme в конце прошлого года подал заявление о, по его мнению, незаконных сверхурочных часах у водителей, и по этому поводу VDI было возбуждено дело.