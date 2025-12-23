Рынок новых авто в ЕС растет, но в странах Балтии наблюдается любопытная тенденция

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского союза продолжают расти, но при этом все еще остаются ниже допандемического уровня. В странах Европейского союза в ноябре был продан 887 491 новый легковой автомобиль, что на 2,1% больше, чем в ноябре прошлого года. Всего за 11 месяцев этого года было продано 9,86 миллиона новых легковых автомобилей, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.