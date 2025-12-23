Рынок новых авто в ЕС растет, но в странах Балтии наблюдается любопытная тенденция
Продажи новых легковых автомобилей в ЕС продолжают расти, хотя и не достигли допандемического уровня. Наибольший прирост обеспечивают гибриды.
Продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского союза продолжают расти, но при этом все еще остаются ниже допандемического уровня. В странах Европейского союза в ноябре был продан 887 491 новый легковой автомобиль, что на 2,1% больше, чем в ноябре прошлого года. Всего за 11 месяцев этого года было продано 9,86 миллиона новых легковых автомобилей, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Быстрее всего росли продажи гибридных автомобилей, доля которых в общем объеме продаж в ноябре составила 43,9%. Медленно, но верно растут и продажи электромобилей, их доля составила 16,9%. Бензиновые автомобили предпочли 27% потребителей, а дизельные – 9%.
На крупнейших рынках Европейского союза в ноябре продажи новых легковых автомобилей выросли в Испании на 12,9% и в Германии на 2,5%, в то время как во Франции и Италии они остались на уровне прошлого года.
В странах Балтии в ноябре сохранилась тенденция, наблюдавшаяся на протяжении всего этого года: если в Литве и Латвии продажи новых легковых автомобилей значительно выросли – на 37,3% и 21,5% соответственно, – то в Эстонии они упали на 64,3%.