Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 10:18
До 5 января на дорогах Латвии - усиленный контроль полиции
В период праздников полиция усиливает контроль на дорогах и призывает жителей проявлять осторожность: ежегодно в это время фиксируются ДТП из‑за пьяного вождения
В период праздников с сегодняшнего дня до 5 января полиция будет проводить усиленные проверки на дорогах. Как отметили в полиции, праздники нередко омрачаются трагедиями. Опыт предыдущих лет показывает, что водители садятся за руль в состоянии опьянения, что приводит к авариям с пострадавшими и погибшими.
Полиция также призывает население соблюдать правила безопасности при использовании пиротехники и приобретать ее только в легальных магазинах.
Также правоохранительные органы напоминают о необходимости позаботиться о безопасности своего жилья, отправляясь за границу во время длительных выходных.