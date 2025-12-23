До 5 января на дорогах Латвии - усиленный контроль полиции

В период праздников с сегодняшнего дня до 5 января полиция будет проводить усиленные проверки на дорогах. Как отметили в полиции, праздники нередко омрачаются трагедиями. Опыт предыдущих лет показывает, что водители садятся за руль в состоянии опьянения, что приводит к авариям с пострадавшими и погибшими.