Правительство подключилось к спору о будущем концертного зала Gors в Резекне

Чтобы проинформировать правительство о возможной угрозе деятельности Gors, Минкультуры подготовило доклад, который рассматривался на вчерашнем заседании правительства. Приведенная в нем оценка деятельности Gors значительно лучше выводов после аудита самоуправления: Gors как концертный зал соответствующий высоким современным требованиям, в том числе акустическим, способен привлекать и обеспечивать в Латгальском регионе культурные мероприятия мирового уровня. В 2025 году мероприятия, организованные Gors и партнерами, посетили более 140 000 человек, в целом состоялось 1070 различных культурных мероприятий - концерты популярной, классической, камерной, джазовой и народной музыки, театральные спектакли, мероприятия для семей, киносеансы, семинары и конференции, выставки, экскурсии и др.