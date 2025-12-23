Правительство подключилось к спору о будущем концертного зала Gors в Резекне
После критического аудита Резекненской думы судьбой концертного зала Gors занялось правительство. На фоне обсуждений о возможной смене формы управления и даже аренде частникам Минкультуры представило более позитивную оценку работы зала.
После прозвучавшей информации о выводах Резекненской думы по результатам аудита в региональном акустическом концертном зале "Латгальское посольство Gors" в решение его судьбы включился Кабинет министров. В переговорах с самоуправлением готовы участвовать не только представители возглавляемого "Прогрессивными" Министерства культуры и находящегося в ведении "Нового Единства" Министерства умного управления и регионального развития, но и министр экономики Виктор Валайнис, представляющий Союз зеленых и крестьян, сообщает Diena.
После аудита функций ООО "Austrumlatvijas koncertzāle" Резекненское самоуправление рассматривает возможности преобразовать Gors в учреждение или выбрать иную форму управления. Самоуправление ежегодно выделяет Gors дотацию из своего бюджета, ожидая качественной работы и действий, направленных на сокращение дотации и увеличение доходов. Как заявила городская дума, аудит ясно обозначил проблемы в работе концертного зала. Одним из публично озвученных и вызвавших наибольшее беспокойство вариантов является возможность сдачи концертного зала в аренду частному предприятию. Это заявление вызвало опасения, что вместо прежних качественных культурных мероприятий жителям региона могут быть предложены мероприятия, ориентированные на иную аудиторию и большую прибыль, что резко противоречит самой идее строительства концертного зала.
Чтобы проинформировать правительство о возможной угрозе деятельности Gors, Минкультуры подготовило доклад, который рассматривался на вчерашнем заседании правительства. Приведенная в нем оценка деятельности Gors значительно лучше выводов после аудита самоуправления: Gors как концертный зал соответствующий высоким современным требованиям, в том числе акустическим, способен привлекать и обеспечивать в Латгальском регионе культурные мероприятия мирового уровня. В 2025 году мероприятия, организованные Gors и партнерами, посетили более 140 000 человек, в целом состоялось 1070 различных культурных мероприятий - концерты популярной, классической, камерной, джазовой и народной музыки, театральные спектакли, мероприятия для семей, киносеансы, семинары и конференции, выставки, экскурсии и др.