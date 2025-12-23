Клещи не впадали в спячку? Теплый декабрь принес неприятный сюрприз владельцам животных
Необычно теплая зима в Латвии привела к тому, что клещи остаются активными даже в декабре. Специалисты отмечают: при влажной и мягкой погоде риск встретить паразитов сохраняется и зимой, пусть и в меньшей степени.
В связи с недавно опубликованной в соцсетях записью, в которой хозяйка кота 18 декабря сообщила, что сняла с своего питомца клеща, становится интересно, насколько обычна такая ситуация в зимний период. Присасывание клещей в середине декабря многим кажется странным, однако специалисты отмечают — при таких погодных условиях это вовсе не невозможно.
Энтомолог Латвийского национального музея природы Янис Дрейманис объясняет, что обычно в конце осени, с наступлением более холодной погоды, клещи переходят в состояние покоя, что помогает им успешнее перезимовать. Однако эта зима пока выдалась нетипично теплой. Хотя в отдельные дни температура воздуха опускалась ниже нуля, более недели погодные условия напоминали весну — было тепло и влажно.
«И в предыдущие годы при схожих условиях в зимние месяцы фиксировались случаи, когда клещи присасывались как к собакам, так и к другим животным», — отмечает Дрейманис. Он подчеркивает, что активность клещей определяется не календарем, а погодными условиями.
Специалист объясняет, что при передвижении по кустарниковым зарослям, лесам, работе в саду или рыбалке клещей можно встретить и зимой, хотя и в меньшем количестве, чем весной. Холодные ночи ограничивают их активность, однако полностью ее не исключают. Также и домашние животные, выходя на улицу, могут принести клеща в своей шерсти.
Специалисты напоминают — в более теплые зимние периоды рекомендуется сохранять осторожность, регулярно проверять и себя, и домашних животных после пребывания на природе, поскольку и в декабре природа может преподнести сюрпризы, характерные для весны.