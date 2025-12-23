Клещи не впадали в спячку? Теплый декабрь принес неприятный сюрприз владельцам животных

Специалист объясняет, что при передвижении по кустарниковым зарослям, лесам, работе в саду или рыбалке клещей можно встретить и зимой, хотя и в меньшем количестве, чем весной. Холодные ночи ограничивают их активность, однако полностью ее не исключают. Также и домашние животные, выходя на улицу, могут принести клеща в своей шерсти.