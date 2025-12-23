Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:03
Во вторник будет солнечно, но температура может опуститься ниже -10 градусов
Во вторник утром температура воздуха в Латвии составляла от +1,5 градуса в порту Лиепаи до -9,6 градуса в Алуксне, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Днем ожидается солнечная погода, и этот день, вероятно, станет самым солнечным в декабре, поскольку в ближайшие дни усилится облачность. Местами ожидается небольшой снег, будет дуть слабый и умеренный восточный, северо-восточный ветер. Температура воздуха во второй половине дня составит -1...-7 градусов, вечером местами опустится ниже -10 градусов.
В Риге ожидается сухая и солнечная погода, температура воздуха составит около -5 градусов.