Во вторник будет солнечно, но температура может опуститься ниже -10 градусов

Днем ожидается солнечная погода, и этот день, вероятно, станет самым солнечным в декабре, поскольку в ближайшие дни усилится облачность. Местами ожидается небольшой снег, будет дуть слабый и умеренный восточный, северо-восточный ветер. Температура воздуха во второй половине дня составит -1...-7 градусов, вечером местами опустится ниже -10 градусов.