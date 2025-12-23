Цены на продукты в Латвии растут быстрее грибов после дождя - и дело не только в инфляции и войне
Цены на продукты в магазинах растут стремительно — уже есть целые группы продуктов, которые многие семьи могут позволить себе только по праздникам, хотя еще пару лет назад такой проблемы просто не существовало. Откуда же "растут ее ноги"?
Все чаще в социальных сетях жители Латвии открыто выражают недоумение: почему одни и те же продукты в других странах стоят значительно дешевле? Люди сравнивают чеки, публикуют фотографии из магазинов Германии, Польши, Литвы — и видят, что там еда доступнее, хотя уровень жизни и налоги не всегда ниже. Действительно ли во всем виноват уровень НДС?
В Латвии продукты стоят вдвое дороже, чем в других странах, из-за перекоса на рынке, а не из-за объективных факторов. Об этом в эфире телеканала TV24 заявил Мартиньш Тронс — член правления объединения «Крестьянский сейм», эксперт по аграрной политике.
По его словам, на цены, конечно, влияют инфляция, рост зарплат, подорожание газа и электроэнергии. Но это лишь часть картины. Ключевой вопрос — насколько честно формируется конечная цена для покупателя. «Очевидно, что в этой цепочке должны зарабатывать все: фермер, переработчик, торговец. Но при этом продукты должны оставаться доступными для жителей», — подчеркивает Тронс.
Настоящая причина дорогих продуктов в Латвии — монополизация рынка. «В Латвии фактически есть три ведущие торговые сети, которые между собой недостаточно конкурируют. В результате рыночная ситуация используется злоупотребительно, а наценки становятся выше, чем они должны быть», — объясняет Тронс. Проще говоря, когда конкуренции мало, цены можно поднимать без страха потерять покупателя.
Важно и то, что, по словам эксперта, фермеры не купаются в сверхприбылях. Зарабатывать должны все участники цепочки, но именно розничное звено сегодня получает возможность диктовать условия.