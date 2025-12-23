Цены на продукты в Латвии растут быстрее грибов после дождя - и дело не только в инфляции и войне

Все чаще в социальных сетях жители Латвии открыто выражают недоумение: почему одни и те же продукты в других странах стоят значительно дешевле? Люди сравнивают чеки, публикуют фотографии из магазинов Германии, Польши, Литвы — и видят, что там еда доступнее, хотя уровень жизни и налоги не всегда ниже. Действительно ли во всем виноват уровень НДС?